Strategische Rohmaterialien EU-Kommission fordert Stresstests für Wärmepumpenhersteller

Die EU-Kommission will zusätzlich große Unternehmen, die strategische Technologien herstellen – etwa Batterien, E-Autos, Wasserstoff, Heizpumpen, Dronen, Satelliten und moderne Halbleiter – alle zwei Jahre zu Stresstests verpflichten, damit sie alle möglichen Szenarien im Falle einer Lieferunterbrechung durchspielen. Außerdem sollen die Unternehmen ein Audit vornehmen, in dem der Anteil strategischer Rohmaterialen am gesamten Input festgehalten wird. Dies soll das Management sensibilisieren. „Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Kosten von potenziellen Lieferschwierigkeiten stärker berücksichtigt werden“, heißt es in dem Verordnungsentwurf.