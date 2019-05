Vestager vs. Beer Warum die Europawahl Liberalismus-Freunde vor riesige Probleme stellt

Gründe dafür fielen uns einige ein – sei es die Tatsache, dass Vestager in den Auseinandersetzungen etwa mit Google und Facebook bewiesen hat, dass die EU selbst im globalen Maßstab eben doch ein Riese sein kann, der entschlossen seine Werte verteidigt. Sei es, dass Vestager nicht nur in der Kommission Verwaltungserfahrung gesammelt hat, sondern auch in ihrer Heimat Dänemark. Sei es, dass sie die Fähigkeit besitzt, Dinge auf den Punkt zu bringen. In einer TV-Debatte sagte sie kürzlich: „Für mich ist ein Steuerparadies ein Ort, an dem alle ihren fairen Anteil an Steuern zahlen.“ Und ja, auch das ist selbst im Jahr 2019 immer noch ein wichtiger Aspekt: Es ist an der Zeit, dass endlich eine Frau an die Spitze der EU rückt.