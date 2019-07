Wahl in Griechenland Konservative an die Macht?

Diese Menschen wieder nach Griechenland zu locken, funktioniert jedoch nur mit mehr und besser bezahlten Arbeitsplätzen. „Mitsotakis muss schnell liefern“, sagt der Athener Wirtschaftsprofessor Panagiotis Petrakis. „Er hat zwar im Kern nicht viel versprochen, aber es muss sofort Anzeichen geben, dass die Wirtschaft vorankommt und besagter Kuchen wächst.“ Das werde so leicht nicht sein, glaubt der Fachmann. Seiner Ansicht nach gibt es in der Nea Dimokratia immer noch viele, die „nicht so modern denken“ wie ihr Vorsitzender.



Die Märkte hingegen scheinen schon überzeugt: Kaum hatte Premier Tsipras nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Neuwahlen angekündigt, schossen die Aktienkurse an der Athener Börse nach oben. Mehr noch: Die Aussicht auf eine konservative Regierung ließ die Rendite für griechische Staatsanleihen auf ein historisches Tief sinken. Sie liegt derzeit bei etwas über 2 Prozent, einem Wert, den es für das risikobewertete Land noch nie gegeben hat.