Wie die Briten auf den Brexit wetten „Wetten, dass Johnson eher gehen muss als der ManU-Chef?“

Die großen Wettanbieter bieten in diesen Tagen ganze Brexit-Rubriken an. Beim Anbieter Betfred etwa kann man darauf wetten, wann Großbritannien die EU verlassen wird. Und da wird schnell klar, dass sich auch die Buchmacher des Landes auf keine verlässlichen Einschätzungen einlassen möchten. So steht die Wettquote für einen Brexit bis Ende des Jahres derzeit bei 13/8. Das heißt, dass man für 8 gewettete Pfund 21 Pfund herausbekommen (inklusive des Einsatzes), wenn Großbritannien die EU tatsächlich in diesem Zeitraum verlassen sollte. Die Wahrscheinlichkeit, die sich daraus berechnen lässt, liegt demnach bei 38,1 Prozent. Für einen Brexit in der ersten Jahreshälfte 2020 bekäme man für jedes gesetzte Pfund 3 Pfund zurück. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aber bei nur noch 33,3 Prozent. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass es „nicht vor 2022“ zu einem Brexit kommt, schätzt der Anbieter mit 26,7 Prozent noch immer relativ hoch ein.