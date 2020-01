Auftragsrückgang Unerwarteter Auftragsschwund bei der deutschen Industrie

„Rezessionsgefahren sind keineswegs gebannt“, kommentierte Thomas Gitze, Ökonom der VP Bank, die aktuellen Zahlen. Zwar lege der Auftragszuwachs ohne die volatilen Großaufträge um ein Prozent gegenüber dem Vormonat zu, doch am „trostlosen Gesamtbild“ ändere sich wenig. „Rings um den Globus mussten neuerliche Rückschläge dieser wichtigen Konjunkturfrühindikatoren hingenommen werden.“ Die militärischen Konflikte im Nahen Osten verhießen für den deutschen Auftragseingang vorerst nichts Gutes. „Die deutsche Industrie wird deshalb in den kommenden Monaten keinen Trendwechsel vollziehen“, so Gitzel. „Ob die deutsche Wirtschaft aus dem Schneider ist, wie zuletzt vielerorts zu lesen war, kann bezweifelt werden.“ Auch Alexander Krüger, Ökonom des Bankhaus' Lampe, geht von einer unvermindert anhaltenden Krise der Industrie aus. „Der globale Handelskonflikt dürfte das anstehende Ergebnis für Dezember noch belastet haben, und die gestiegenen geopolitischen Unsicherheiten stehen einer nennenswerten Besserung vorerst entgegen. Damit wird die deutsche Konjunktur weiter zweigeteilt bleiben. Es bleibt zu hoffen, dass den Konsumenten nicht die Puste ausgeht.“