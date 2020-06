Coronakrise Mehr Rechte für die Kommunen!

Im Gegensatz dazu kennt in Farmington, New Mexico, laut einem Bericht der New York Times „kaum einer jemanden, der am Coronavirus erkrankt ist, aber fast jeder kennt jemanden, der dadurch seine Arbeit verloren hat“. Die vom Gouverneur des Staates verhängte Kontaktsperre ist folglich unpopulär in einer Gemeinschaft, die schon vor der Pandemie im ernsten wirtschaftlichen Niedergang begriffen war. In diesem Fall überwiegen die wirtschaftlichen Bedenken die eher geringfügigen gesundheitlichen Sorgen.