Einige Beobachter unterstellen der gegenwärtigen US-Regierung, durch Androhungen scharfer Maßnahmen die Handelspartner (oder besser Kontrahenten) zu Zugeständnissen in Richtung mehr Freihandel zwingen zu wollen. Das Muster wäre das Folgende: Zunächst droht man hohe Zollbarrieren an, um die Drohung dann zurückzuziehen, wenn die Gegenseite wie gewünscht reagiert. Dann wäre sowohl den amerikanischen Konsumenten mit niedrigeren Preisen als auch den US-Produzenten mit günstigem Marktzugang anderswo geholfen. Auch das Ausland hätte Vorteile. Das klingt doch gut.



Schaut man genauer hin, so erkennt man, dass es wohl nur am Rande um die US-Unternehmen und Bürger geht. Das Muster sieht eher so aus, dass Maximalforderungen aufgestellt werden, die die Gegenseite schlicht nicht erfüllen kann. Danach müssen sich die USA an keinerlei Vereinbarung mehr halten. Unbeugsam wird der Zoll eingeführt oder erhöht.