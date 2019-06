Trump in Großbritannien: „Phänomenales Handelsabkommen“ gerät zur Nebensache

Theresa May macht den Anfang. Sie erinnert an die Opfer der Invasion in der Normandie vor 75 Jahren. Eine Gedenkveranstaltung am Mittwoch, an der Trump teilnehmen wird, bildet den Rahmen für den Staatsbesuch. May betont, wie wichtig die „besondere Beziehung“ zwischen Großbritannien und den USA immer gewesen sei. Doch nach einigen weiteren Pro-forma-Nettigkeiten kommt sie schnell zu den Meinungsverschiedenheiten zwischen London und Washington, die eine direkte Folge der Politik Donald Trumps sind. May spricht darüber, dass es Iran nicht gestattet werden dürfe, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen, verweist aber auf die unterschiedlichen Herangehensweisen beider Staaten. Sie spricht darüber, dass sich Großbritannien weiter den Klimazielen verpflichtet fühle. May schwenkt schnell um und spricht darüber, wie die Allianz zwischen beiden Staaten auch in Zukunft „das Fundament unseres geteilten Wohlstandes“ bilden werde. Sie beugt sich zu Trump und beide schütteln sich die Hände, was verkrampft wirkt.