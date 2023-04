Geldpolitik Nach erneuter Zinserhöhung vorsichtigere Gangart der Fed erwartet

„Es ist unwahrscheinlich, dass das Wiederaufleben des Stresses im Bankensektor die Fed aus der Bahn werfen wird“, meinen die Volkswirte der Investmentbank-Sparte der Bank of America. Denn dieser konzentriere sich auf ein bis wenige Institute. „Ein weit ausgedehnter Bankenstress wäre wahrscheinlich nötig, um in der nächsten Woche eine Anhebung um 25 Basispunkte zu Fall zu bringen“, glauben die Experten. Sie erwarten allerdings, dass die Fed danach für Juni eine Zinspause signalisieren wird. Der jüngste Ausverkauf bei Aktien der Krisenbank First Republic hatte zuletzt die Sorgen um die Stabilität des US-Finanzsektors wiederaufflammen lassen.