Währungen „Der Dollar ist wie Windows von Microsoft“

China wickelt Ölgeschäfte mit den Golfstaaten aber jetzt in Renminbi ab.

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat schon vor einiger Zeit gesagt, dass sein Land mit den Golfstaaten im Energiebereich grundsätzlich enger zusammenarbeiten wolle. Als Plattform für den Handel in Renminbi soll die Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange genutzt werden. Seitdem wird viel vom Abstieg des Petro-Dollar und vom Aufstieg des Petro-Yuan gesprochen.



