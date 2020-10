Gründungen Braucht Deutschland mehr Start-up-Teens?

Wenn eine solche Deregulierung also offensichtlich nicht möglich ist, könnte aber womöglich ein Schulfach „Entrepreneurship“ an Schulen zu mehr Gründungen im Land führen? Die Regierung bezieht hier keine klare Position, sondern verweist darauf, dass „die Vermittlung von unternehmerischem Wissen, Denken und Handeln“ an Schulen, Hochschulen sowie in der Berufsausbildung „ein wichtiger Schritt“ sei, um die „Gründungskultur in Deutschland langfristig und nachhaltig weiter zu verbessern“. Zwar fördere die Regierung „Entrepreneurship Education“ mit mehreren Initiativen und Programmen wie „Unternehmergeist in die Schulen“ – aber Bildung sei eben Ländersache.