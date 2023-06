Habeck-Ministerium: Deutsche Wirtschaft steht vor keiner Trendwende

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht die in einer Rezession steckende deutsche Wirtschaft noch nicht vor einer Trendwende. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Frühsommer weiterhin in schwierigem Fahrwasser“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht. Aktuelle Konjunkturindikatoren deuteten derzeit nicht auf eine spürbare Belebung im laufenden zweiten Quartal hin. So hätten die Industrieaufträge im April nach dem Einbruch im März erneut nachgegeben.