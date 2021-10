ifo-Konjunkturchef im Interview „In den nächsten Monaten kommt noch einiges auf Verbraucher zu“

Was wären die langfristigen Folgen?

Schon jetzt schicken viele Industrieunternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil keine Vorprodukte da sind, um zu produzieren. Man muss sich das mal vorstellen: Wir haben Rekordstände bei den Aufträgen und zugleich eine Viertelmillion Kurzarbeiter in der Industrie. Die Frage ist, wie lange das noch so weitergehen kann. Es wird zu weiteren Einkommensverlusten kommen, im schlimmsten Fall sogar zu vermehrter Arbeitslosigkeit, wenn sich die Engpässe langfristig fortsetzen.



Wo wir schon beim Einkommensniveau sind: Welche Folgen hätten fortbestehende Engpässe auf die Inflation?

Die Lieferengpässe sind ganz klar ein Inflationstreiber. Teurere Vorprodukte schlagen sich vielfach unmittelbar auf die Endproduktpreise nieder. Das zeigt sich gerade beim Bau: Es gibt Holz, aber das Schnittholz ist enorm teuer geworden, wodurch wiederum die Baupreise stark ansteigen. An anderer Stelle schlagen sich teurere Vorprodukte erst über Umwege in den Verbraucherpreisen nieder. Verteuern sich Vorprodukte für den Maschinenbau, geht das zunächst nicht direkt in den Warenkorb der Konsumenten ein. Aber wenn die Maschinen teurer werden, schlägt das irgendwann auch auf den Preis der Konsumgüter durch, die mit ihnen produziert werden.