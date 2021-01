Ifo zu Forderungsausfällen Pleitewelle noch nicht in Sicht

Eine Corona-Pleitewelle in Deutschland ist dem Ifo-Institut zufolge wegen Gegenmaßnahmen der Regierung noch nicht in Sicht. „Als Folge des Einbruchs bei den Unternehmensgewinnen im vergangenen Jahr hätten eigentlich Forderungen in Höhe von fast 120 Milliarden Euro ausfallen müssen“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Freitag zu den Schätzungen seines Instituts, die auf historischen Zusammenhängen zwischen Konjunktur, Unternehmensgewinnen und Insolvenzgeschehen beruhen. „Durch die Liquiditätshilfen konnte die zu erwartende Ausfallsumme auf etwa 60 Milliarden Euro halbiert werden.“ Diese verbleibende Summe sei vor allem deshalb noch nicht ausgefallen, weil die Bundesregierung die Pflicht zur Anmeldung der Insolvenz ausgesetzt habe.