Inflation Wachsende Sorgen vor einer „importierten Inflation“

Zugleich mussten deutsche Unternehmen vielfach mehr Geld für Vorleistungsgüter aus dem Ausland ausgeben. Beispiele gefällig? Eisenerz: plus 108,7 Prozent. Gehobeltes und gesägtes Holz: plus 57,4 Prozent. Kunststoffe: 42,1 Prozent. Auch bei Naturkautschuk (plus 47,8 Prozent), Kaffee (plus 33,8 Prozent) und Getreide (plus 17,8 Prozent) ging es mit den Importpreisen nordwärts.



Die Preissprünge lassen die Sorgen vor einer „importierten Inflation“ wachsen, die – parallel mit steigenden Löhnen – die Teuerungsrate in Deutschland auf bis zu fünf Prozent hieven könnte. Der Begriff kam in Deutschland in den Fünfzigerjahren auf und soll auf den späteren Bundesbankpräsidenten Otmar Emminger zurückgehen, der zwischen 1977 bis 1979 an der Spitze der Notenbank stand.