Kieler Forschungsinstitut IfW senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Die Wirtschaft in Deutschland wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) deutlich langsamer wachsen. Die Ökonomen senkten ihre Prognose am Mittwoch von 1,8 auf 1,0 Prozent. Für das kommende Jahr erwarten sie unverändert ein Wachstum von 1,8 Prozent. Damit reihen sich die Kieler Forscher ein in die dominierende wirtschaftliche Einschätzung nach dem schwachen zweiten Halbjahr 2018.