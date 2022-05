Konjunktur Deutsche Exporte fallen nach Kriegsbeginn deutlich stärker als erwartet

Die deutschen Exporte sind im ersten Monat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine so stark gefallen wie seit dem Beginn der Coronakrise vor zwei Jahren nicht mehr. Sie sanken im März um 3,3 Prozent zum Vormonat auf 120,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Einen größeren Rückgang gab es zuletzt im April 2020, als die Pandemie den Außenhandel ausbremste.