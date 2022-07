Konjunktur Die hohe Inflation des Westens löst in China Schadenfreude aus

Auf die chinesische Inflationsrate wirken sich all diese Faktoren nur eingeschränkt aus. Die Zentralbank in Peking ging in den vergangenen Jahren mit größerer Zurückhaltung vor. Und extrem hohe Seefrachtkosten fallen natürlich auch nicht an, wenn chinesische Fabriken den Binnenmarkt beliefern. Der Krieg in der Ukraine treibt zwar auch in China die Preise für Energie. Da sich Peking jedoch weder an einem Öl- noch an einem Gas-Boykott gegen Moskau beteiligt, kann es dort weiterhin vergleichsweise günstig einkaufen.