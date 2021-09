Konjunktur Die Stagflation kommt nicht. Sie hat schon begonnen!

Was die Produktion angeht, so beeinträchtigt die Delta-Variante die neuerliche Öffnung vieler Dienstleistungssektoren und streut Sand ins Getriebe der globalen Lieferketten, Häfen und Logistiksysteme. Der Mangel an wichtigen Vorleistungsgütern wie Halbleitern behindert darüber hinaus die Produktion von Autos, Elektronikartikeln und anderen langlebigen Konsumgütern zusätzlich – und befeuert die Inflation.



Trotzdem beharren die Optimisten darauf, dass all dies vorübergehend sei. Sobald Delta an Kraft verliere und die Sozialleistungen ausliefen, würden die Menschen auf den Arbeitsmarkt zurückkehren und Produktionsengpässe verschwinden. Das Produktionswachstum würde sich beschleunigen und die Kerninflation, die in den USA inzwischen fast vier Prozent beträgt, bis zum nächsten Jahr wieder auf den Zielwert der US Federal Reserve von zwei Prozent fallen.