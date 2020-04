Konjunkturexperte „Der Lockdown ist nicht die einzige Ursache für den konjunkturellen Einbruch“

In der vergangenen Woche hat Gunther Schnabl an der Universität Leipzig seine erste Vorlesung im neuen Sommersemester abgehalten – online via Zoom. In Zeiten von Corona eine ganz neue Erfahrung für den Professor und seine Studierenden. Nicht alltäglich war auch das, was am vergangenen Mittwoch mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizierten: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt werde wegen der Krise 2020 um 4,2 Prozent einbrechen. Im Interview erklärt der 53-jährige Experte für Geld und Währungen, was er davon hält.