Nouriel Roubini „Der Boden ist bereitet für die Mutter aller Schuldenkrisen“

So, wie es aussieht, scheint diese in Zeitlupe ablaufende Katastrophe unvermeidlich. Die jüngste Wende der Fed von einer ultralockeren zu einer eher lockeren Politik ändert daran nichts. Die Fed steckt spätestens seit Dezember 2018, als der Crash an den Aktien- und Kreditmärkten sie zur Umkehrung ihrer Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik zwang, in der Schuldenfalle. Und das war ein volles Jahr, bevor Covid-19 zuschlug. Angesichts steigender Inflation und drohender stagflationärer Erschütterungen steckt sie inzwischen noch stärker in der Schlinge. Dasselbe gilt für die Europäische Zentralbank, die Bank von Japan und die Bank von England.



Die Stagflation der Siebzigerjahre wird bald auf die Schuldenkrisen der Zeit nach 2008 treffen. Die Frage ist nicht ob. Sondern wann.



