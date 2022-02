Rezepte gegen die hohe Inflation Was sich die Ampel vom neuen Bundesbank-Chef wünscht

In der Hauptstadt könnten die meisten Ampel-Koalitionäre mit einer Zinswende leben, so sie denn sanft von statten geht. Und die anderen wollen ohnehin, dass sie bald kommt. „Ich rechne damit, dass die EZB in diesem Jahr reagieren wird – und das ist auch richtig so“, sagt etwa die grüne FDP-Fraktionsvize Lisa Paus. Forscher formuliert es FDP-Fraktionschef Christian Dürr: „In Sachen Inflation sei „die EZB gefordert, gegenzusteuern“, hatte der jüngst im WirtschaftsWoche-Interview zu Protokoll gegeben. „Ich bin dankbar, dass der neue Bundesbankpräsident da ähnlich denkt wie sein Vorgänger“. Sonst, so die unterschwellige Botschaft, hätten wir Liberalen seiner Ernennung gar nicht zugestimmt – Nagel besitzt ein SPD-Parteibuch. Und aus seiner Partei heißt es: „Eine zu schnelle geldpolitische Wende birgt die Gefahr, Wachstum abzuwürgen und Jobs zu gefährden. Was wir brauchen, sind Augenmaß und Vorsicht“, sagt Michael Schrodi, finanzpolitischer Sprecher der Sozialdemokraten.