Über zehn Millionen Kurzarbeiter Horror und Hoffnung auf dem Arbeitsmarkt

Zur Wahrheit gehört schließlich auch: Viele Jobs werden zu retten sein. Auch wenn Politiker das nicht aussprechen können oder wollen, muss das für die Volkswirtschaft insgesamt kein Drama sein. Sie lebt von Veränderung und Dynamik. Die Kurzarbeit soll dabei funktionierende Unternehmen und ihre Geschäftsmodell durch die schweren Stunden tragen, aber sie ist eben nicht dazu da, jede Struktur zu konservieren. Koste es, was es wolle.



Das ist die Rückseite des arbeitsmarktpolitischen Wundermittels Kurzarbeit: dass sie die Gefahr in sich trägt, das Bestehende zu zementieren. Deshalb ist die Bundesregierung, dritte Bedingung, nicht nur mit Geld gefragt. Schon bald sollte sie sich die Frage stellen, wie sie jenen, die nun ihre Arbeit verlieren, den Wiedereinstieg erleichtern kann. Gerade Sozialdemokraten werden das nicht gerne hören, aber: der Arbeitsmarkt muss flexibler werden, die Hürden für Neueinstellungen sollten sinken.





Mehr zum Thema



In der Coronakrise setzen über 750.000 Betriebe auf Kurzarbeit, ein Vielfaches im Vergleich zur Finanzkrise. Vor allem in drei Bundesländern gibt es besonders viele Anträge. Das liegt auch an den betroffenen Branchen.