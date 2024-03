Entlastungsgesetz Berlin feiert sich für Bürokratieabbau – Wirtschaft fordert mehr

13. März 2024 , aktualisiert 13. März 2024, 14:39 Uhr

Marco Buschmann (FDP), Bundesjustizminister, gibt ein Statement zum Bürokratieabbau. Bild: dpa Bild:

Unternehmen und Bürger in Deutschland ächzen unter der Last der Bürokratie. Die Bundesregierung will da ran – mit einem Gesetz zum Bürokratieabbau. Doch die Wirtschaft nennt die Maßnahmen „kaum spürbar“.