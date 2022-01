Weltwirtschaft Die drei geopolitischen Bedrohungen des Westens

Populistische Parteien von Rechts- und Linksaußen gewinnen weltweit an Zuspruch, sogar in Regionen wie Lateinamerika, wo der Populismus auf eine katastrophale Geschichte zurückblickt. In Peru und Chile kamen 2021 radikal linke Präsidenten an die Macht, in Brasilien und Kolumbien könnte 2022 Ähnliches eintreten. Argentinien und Venezuela marschieren derweil weiter in Richtung finanzieller Ruin. Steigende Zinsen der US-Notenbank Fed und andere großer Zentralbanken könnten in Schwellenländern wie der Türkei und dem Libanon zu Finanzschocks führen, ganz zu schweigen von den zahlreichen Entwicklungsländern, deren Verschuldungsgrad schon jetzt nicht mehr tragbar ist. (Erfahren Sie hier, wie Präsident Erdogan die Türkei in die Währungskrise getrieben hat.)