Stefan Bielmeier: Inflationssorgen in den USA sind aktuell unbegründet

Der Hauptgrund für diesen Anstieg liegt jedoch in der extremen Kälte der vergangenen Wochen an der Ostküste der USA. Etwas anders sieht die Entwicklung bereits aus, wenn man die Preisentwicklung ohne die schwankenden Preise für Energie und Nahrungsmittel betrachtet. Die Veränderungsrate gegenüber dem Vormonat fiel hier mit 0,3 Prozent nur leicht höher aus als in den Vormonaten. Für den ersten Monat eines Kalenderjahres ist dies keine allzu große Überraschung.