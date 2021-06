Wirtschaftsgeschichte Kommt jetzt die Große Inflation wie in den Siebzigerjahren?

Auch wenn sich Geschichte nicht wiederholt, so sind Ähnlichkeiten zwischen der Entwicklung damals und heute nicht von der Hand zu weisen. Ebenso wie in den 1970er Jahren kooperieren die Zentralbanken heute mit den Regierungen. Damals liefen die Staatsschulden wegen des Vietnam-Kriegs und des Ausbaus des Sozialstaats in Amerika aus dem Ruder. In den 1990er Jahren war es die Wiedervereinigung in Deutschland, die die Defizite in die Höhe trieb. Heute sind es die Corona-Pandemie und die riesigen Infrastruktur- sowie Konjunkturprogramme, die die Staatshaushalte dies- und jenseits des Atlantiks immer tiefer in die roten Zahlen treiben.