Stromversorgung Gasmangel: RWE warnt vor möglichen Kraftwerksausfällen

Der Versorger RWE hat einem Bericht zufolge seine Handelspartner an der Strombörse EEX vor Kraftwerksausfällen wegen Gasmangels gewarnt. In der Zeit bis zum 1. April könne es bei mehreren Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen zu Betriebsunterbrechungen kommen, deren Grund das erhöhte Risiko von Lieferschwierigkeiten bei Erdgas sei, zitierte die Zeitung „Welt am Sonntag“ aus einer Meldung des Unternehmens an die Informationsplattform der Strombörse EEX.