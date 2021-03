Blick hinter die Zahlen #56 – Sparverhalten Die Pandemie-Sparer

Andererseits hat die Pandemie auch zu einigen Mehrausgaben geführt. Allen voran im Bereich Nahrungsmittel. Wer ständig zu Hause ist, kocht mehr, und muss öfter den heimischen Kühlschrank füllen. Rund 11,6 Milliarden Euro haben die privaten Haushalte in der Bundesrepublik 2020 zusätzlich für Nahrungsmittel und Getränke ausgegeben. Dabei entfällt der Löwenanteil auf Lebensmittel. Für Alkohol gaben die Verbraucher gerade mal 800 Millionen Euro mehr aus, und das, obwohl der vorwiegend zu Hause statt in der Gastronomie getrunken wurde. Dahinter steckt also nicht zwingend ein gestiegener Alkoholkonsum, sondern lediglich eine Verschiebung der Ausgaben vom Restaurant in den Supermarkt oder Weinladen.



Auch das Wohnen ist für viele teurer geworden. Insbesondere die Ausgaben für Strom sind laut Statistischem Bundesamt um mehr als fünf Prozent gestiegen. Gleichzeitig nutzten viele die Zeit im Lockdown, um die eigenen vier Wände ein wenig aufzupolieren. Möbel, Teppiche, Heimtextilien, Werkzeuge für Haus und Garten, für all das gaben deutsche Haushalte im Pandemiejahr mehr Geld aus.