CEOs an der Universität „Der Link zwischen Wissenschaft und Wirtschaft muss enger werden“

Sie sind die Musterkandidatin für solch einen neuartigen Beirat – Sie waren zwölf Jahre lang Professorin, ehe Sie in den Vorstand der Bahn wechselten. Was planen Sie konkret?

Mein früherer Forschungsschwerpunkt war künstliche Intelligenz. Heute verschiebt sich mein Interesse stark in den Bereich High-Performance- und Quantencomputing – was natürlich naheliegt, denn Quantum Computing wird auch die KI ein weiteres Mal revolutionieren. Die FAU will das Quantencomputing als starken Schwerpunkt aufbauen. Sie hat bereits wichtige Professuren in anderen Bereichen der Informatik und der Physik, die als Bausteine zum Aufbau eines solchen Clusters beitragen. Jetzt wollen wir das Cluster durch die Einbindung von Industriepartnern ausbauen. In gemeinsamen Innovationsökosystemen können Erkenntnisse der Wissenschaft schneller in industrielle Prototypen und neue Geschäftsmodelle überführt werden. Stiftungsprofessuren mit Unternehmen könnten zusätzlich helfen, ein Gebiet schneller zu entwickeln. An der Universität soll ein Netzwerk von aktiven Unternehmen, die Quantencomputer bauen oder nutzen wollen, entstehen. Meine Netzwerke erlauben es, den Prozess zu beschleunigen.



Ist das eine Art Unternehmensberatung für die Forschung?

Die Universität und die Professoren wissen ganz genau, wo sie hinwollen. Die Keimzellen künftiger Forschungsschwerpunkte entstehen aus der Universität heraus und sie müssen da auch entstehen. Das gebietet schon das Forschungsfreiheitsprinzip, ein zentraler Baustein einer Demokratie. Aber dann können die CxO-Professoren mit ihren ganz anderen wirtschaftlichen Netzwerken dafür sorgen, dass die Forschungsaktivitäten sehr viel schneller und sehr viel gesamtheitlicher nach vorne getragen werden.