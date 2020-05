Die Anstrengung könnte sich dennoch lohnen. Der Markt für Gesundheitssport weltweit ist mit etwa 94 Milliarden US-Dollar Umsatz riesig. So viel erwirtschafteten 2018 mehr als 210.000 Einrichtungen mit rund 183 Millionen Mitgliedern. In Deutschland sind es laut Branchenverband DSSV rund 9300 Studios, über elf Millionen Mitglieder und ein Gesamtumsatz von 5,33 Milliarden Euro. Doch hier wie dort hat Covid-19 diesen Wachstumsmarkt brutal gestoppt. Laut Schätzung vom amerikanischen Branchenverband IHRSA verlieren Gesundheitsclubs derzeit insgesamt 1,23 Milliarden US-Dollar – pro Woche. Der DSSV nennt solche Zahlen nicht, aber fürchtet eine riesige Insolvenzwelle und fordert deswegen in einem Brief an die Bundeskanzlerin „eine Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent“. Digitalisierung in der deutschen Fitnesswelt? Neuland!