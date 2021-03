Cybersicherheit „Ich fürchte, das wird sich noch rächen“

WirtschaftsWoche: Herr Schönbohm, es passiert nicht oft, dass das BSI IT-Sicherheitswarnungen der höchsten Stufe herausgibt. Was macht die Schwachstelle bei Microsofts Exchange Server so brisant, dass Sie Alarmstufe Rot ausgerufen haben?

Arne Schönbohm: Zum einen ist es die schiere Menge der in Frage kommenden Systeme. Schon am 3. März, als Microsoft die Lücke erstmals kommuniziert hat, haben wir circa 65.000 angreifbare Server bei Firmen, Behörden und anderen Institutionen in Deutschland identifiziert. Zudem können Hacker, denen es gelingt, Exchange zu übernehmen, auch recht leicht in weitere interne IT-Systeme der Betroffenen eindringen. Die Bedrohung, die von der aktuellen Schwachstelle ausgeht, reicht weit über Exchange hinaus. Alarmstufe Rot ist also leider mehr als angebracht.