Digitale Transformation Die Mär von der Blitzdigitalisierung durch Corona

Laut einer Ende November veröffentlichten Studie der staatlichen Förderbank KfW fährt allein der hiesige Mittelstand seine Investitionen im laufenden Jahr um fast 40 Milliarden Euro zurück. Insgesamt könnten die Investitionen in diesem Jahr auf rund zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts fallen – und damit auf einen ähnlich niedrigen Stand wie zuletzt in der globalen Finanzkrise ab dem Jahr 2007.



Berater Schott schätzt die Lage der Industrie gar noch kritischer ein als in der Finanzkrise: „Damals hielten Unternehmen zwar ebenfalls viele Ausgaben zurück, aber Innovations- und Entwicklungsprojekte liefen weiter. Daher ging es danach auch so schnell wieder nach oben“, so Schott. „Das sehe ich in der Coronakrise viel zu wenig, leider.“