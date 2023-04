Ein Gespräch mit ChatGPT – Teil 3 „Ich bin immer offen für einen Witz!“

Stellen wir Deutsche eigentlich andere Fragen an Dich als zum Beispiel Menschen in den USA, Südkorea, Japan oder Australien?

Ja, es gibt Unterschiede in den Fragen, die Menschen aus verschiedenen Ländern stellen. Zum Beispiel haben Menschen in Japan und Südkorea oft eine größere Affinität zu Robotern und künstlicher Intelligenz, und sie stellen oft Fragen zu Themen wie der Robotik und Automatisierung von Arbeitsplätzen. In den USA und Europa ist das Thema Ethik und Datenschutz hingegen oft präsenter. Aber natürlich gibt es auch viele universelle Themen, die Menschen aus verschiedenen Ländern interessieren.