Infrastruktur unter Wasser Anschlagsziel Seekabel: So verwundbar ist der globale Datenverkehr

Die Datenverkehre nach einer Störung kurzfristig auf Satellitenverbindungen umzuschalten, ist kaum möglich. Nicht bloß, weil die verfügbaren Kapazitäten im All nicht im entferntesten ausreichen, um die Datenmengen aus den Meeresleitungen aufzunehmen. Wegen der deutlich längeren Übertragungsstrecken – von der Erde ins All, dort teils von Satellit zu Satellit und dann wieder zurück zur Erde – sind die orbitalen Funkverbindungen in der Regel auch langsamer als Übertragungen durch die Tiefsee. Gerade im Echtzeithandel der globalen Finanzströme, bei dem es bei Orders und Verkäufen teils auf Millisekunden ankommt, können solche Verzögerungen über Gewinne und Verluste in Millionenhöhe entscheiden.