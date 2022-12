IT-Anbieter Suse „Der größte Flaschenhals in Deutschland ist der IT-Fachkräftemangel

Aber die Angst, dass Daten in der Cloud statt auf dem eigenen Server im Keller leichter abgegriffen werden können, von Hackern oder Spionen, ist in Deutschland nach wie vor groß.

Ja. Wir müssen uns um das Confidential Computing, also die vertrauenswürdige Datenverarbeitung, bemühen. Statt auf Hardware im eigenen sicheren Rechenzentrum zu setzen, geht es darum, die Daten in der Cloud sicher zu umzäunen und dadurch abzusichern. Ich glaube, dieses Konzept könnte Deutschland bei der digitalen Transformation sehr helfen. Denn dann müsste man sich gar keine Gedanken mehr über die Cloud machen und darüber, in welchen Ländern Daten genau gespeichert sind. Alle Sicherheitsargumente gegen die Cloud wären so obsolet.



Was macht Sie zuversichtlich, dass so eine Initiative funktioniert – denken Sie etwa an Gaia-X, das bis heute nicht wirklich von der Stelle gekommen ist.

Gaia-X ist letztlich die Orchestrierung vieler unterschiedlicher Komponenten – von Cloud-Anbieter über Daten und Anwendungen bis hin zur Infrastruktur. Zudem ist es ein sehr kompliziertes Konsortium verschiedener Anbieter, die alle zusammenarbeiten müssen. Bei Confidential Computing geht es hingegen nur um den Schutz der Daten – das ist alles. Durch diesen klaren und entscheidenden Fokus glaube ich, dass das Konzept erfolgreich sein kann.