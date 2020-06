IT-Sicherheit „Viele Firmen haben in der Krise Kompromisse bei der Sicherheit gemacht“

Cisco-CEO Chuck Robbins hat kürzlich angekündigt, in den USA 500 Millionen Dollar in Projekte wegen Corona und gegen Rassismus zu investieren. Sehen Sie auch eine soziale Verantwortung Ihres Unternehmens hier in Deutschland – und was tun Sie dafür?

Bei Cisco sind Diversität und Inklusion unverhandelbare Leitlinien unserer Kultur. Wir haben als Unternehmen auch immer versucht, uns gesellschaftlich einzubringen. So erhält beispielsweise jeder Cisco-Mitarbeiter seit jeher fünf Tage im Jahr frei für soziale Projekte, die sich die Mitarbeiter selbst aussuchen können. Diesen Sonderurlaub haben wir wegen der Coronakrise jetzt auf zehn Tage verdoppelt, für jeden Cisco-Mitarbeiter weltweit. Und damit auch in Deutschland.



Mehr zum Thema

Kliniken, Labors und medizinische Zentren stehen in der Pandemie besonders im Visier von Hackern. Nun will ein globales Bündnis von IT-Experten die Gesundheitsbranche besser schützen. Und das sogar ohne Honorar.