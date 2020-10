Kampf gegen Datenmonopole „Europa muss von seiner Rolle als Datenschutz-Hohepriester weg“

Sie bezeichnen Gaia-X, ein Lieblingsprojekt von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, als digitalen Transrapid, als Symbolpolitik. Warum?

Weil niemand genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Wenn es ein Vorhaben sein sollte, um gemeinsame Datenstandards zu finden, dann ist es wichtig und gut. Wenn es allerdings als Wettbewerber zu Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure gedacht ist, kann ich nur darüber lachen. Die haben Hunderte Milliarden Dollar in den Aufbau gesteckt. Was sollen da zwei Milliarden Dollar über sechs Jahre ausrichten?



