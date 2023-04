Künstliche Intelligenz ChatGPT erkennt nicht mal offensichtliche Fehler

Namen sind nicht die einzigen Dinge, bei denen Fehler unterlaufen können. Also haben wir überprüft, wie sich die KI bei offensichtlich falschen Zahlen schlägt. Wir modifizierten also einen Text über die Einkommensverteilung in den Bundesländern. Zwar verglich ChatGPT die Einkommenszahlen mit denen des Statistischen Bundesamtes anderer Jahre. Sie bestätigte, dass sie plausibel erscheinen. Aber die KI fand nicht heraus, dass wir im Text von den vier neuen und 13 alten Bundesländern geschrieben hatten. Statt 16 gäbe es in Deutschland dann also 17 Länder?