Künstliche Intelligenz (KI) im Test Google Bard gegen ChatGPT: Wer hat die Nase vorn?

Runde 1 ging für Google verloren, weil bei der ersten öffentlichen Präsentation von Bard Anfang Februar in Paris gepatzt wurde. Googles KI-Assistent behauptete auf dem Event, das James-Webb-Weltraumteleskop habe im September 2022 als erstes Bilder eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gemacht. Tatsächlich kommt diese Ehre dem Teleskop der Europäischen Südsternwarte in der Atacama-Wüste in Norden Chiles zu und gelang bereits 2004. Eine Blamage mit weitreichenden Folgen: Die Google-Aktie verlor nach dem Patzer fast acht Prozent an Wert.