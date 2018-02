Fast alle der beschriebenen Szenarien sind – vorausgesetzt der Handynutzer stimmt zu – mit der neuesten Handy-Generation machbar. Ob Apple, Google, HTC, Huawei, LG oder Samsung – wer als Handyproduzent etwas auf sich hält, arbeitet mit Hochdruck daran, den Begriff SMART-Phone wörtlich zu nehmen. Die Taschentelefone sollen so viel digitale Intelligenz bekommen, wie technisch möglich. Wo Apple mit dem elektronischen Assistenten Siri vor Jahren den Trend vorgab, haben die Konkurrenten längst nachgezogen. Allen voran Google mit dem ebenfalls per Sprachbefehl aktivierbaren Cyberhirn Google Assistant. In allen neuen Android-Handys ist der Dienst entweder ab Werk mit an Bord – oder die Intelligenz aus dem Netz lässt sich als App nachladen. Doch im Google-Dienst steckt einiges Konflikt-Potenzial.