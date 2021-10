Künstliche Intelligenz Wie die Deutsche Telekom Beethovens Unvollendete vollendete

„Die zusätzliche Zeit kam uns extrem entgegen“, sagt Elgammal, Professor für künstliche Intelligenz am Rutgers College im US-Bundesstaat New Jersey. „Wir mussten die Grenzen dessen sprengen, was KI leisten kann.“ Das Problem: Kurz vor seinem Tod hatte Beethoven für diese Symphonie nur kurze Ideen skizziert. Darum herum musste ein komplettes Werk komponiert werden – und das so nah an Beethovens Stil und künstlerischer Vision, wie nur möglich.