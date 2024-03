Mehr Schutz Wie Microsoft seinen KI-Copilot zuverlässiger machen will

„Wir nutzen die entsprechenden Technologien bereits selbst in den Copilot-Anwendungen im Unternehmen“, sagt Microsoft-KI-Spezialistin Bird. Im ersten Schritt integriere Microsoft sie nun auch in seine kommerziellen Produkte, „anschließend werden die Schutzfunktionen, so weit sinnvoll, auch Teil von KI-Angeboten wie dem Copilot in der Bing-Suche oder dem Edge-Browser für Konsumenten.“