Metaversum: Die (reale) Welt ist nicht genug

Apropos, hier liegt eine weitere Analogie: Auch an der virtuellen Welt des Metaversums werden gleich mehrere Industriezweige mitverdienen, die Liste potenzieller Profiteure ist lang. Da sind etwa die Produzenten der jeweiligen Hardware, so werden leistungsfähigere Halbleiter benötigt und 3D-Brillen. Die Server werden ebenfalls größere Datenmengen zu verarbeiten haben und müssen daher aufgerüstet werden. Analog zu Computerspielen werden Nutzer auch besondere Fähigkeiten oder virtuelles Eigentum erwerben können, dafür werden dann neue Zahlungslösungen vonnöten sein, möglicherweise basierend auf der Blockchain. Und last but not least sind Video-Streaming und Netzwerke weitere Bereiche, für die das Metaversum eine Sonderkonjunktur bedeutet.