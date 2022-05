Mobilfunk: Warum das Telefonieren noch günstiger wird

Die Vielfalt der Geräte dürfte allerdings nur ein Grund für die schwindende Zurückhaltung bei Vodafone sein: Zum einen nutzt der Mobilfunkkonzern die Technologie bereits seit Jahren für die Anbindung von vernetzter Technik im sogenannten Internet der Dinge. Mehr als jede vierte in Deutschland installierte Rufnummer entfällt bereits auf die sogenannte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Und kein deutscher Mobilfunker hat mehr eSIM für solche Anwendungen im Markt als Vodafone – beispielsweise bei Verschleißsensoren an Fahrstuhlbremsen, Temperaturfühler in Maschinen, oder Funkmodule in den eCall-Notrufsystemen moderner Autos. Dieses Knowhow beim Karten- und Kundenmanagement lässt sich nun auch ins Privatkundengeschäft übertragen.