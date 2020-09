Nvidia kauft ARM Auf dem Weg zur Herrschaft über die Künstliche Intelligenz

Als Huang, studierter Elektroingenieur mit Master-Abschluss an der renommierten Stanford-Universität, 1993 Nvidia gründete, war seine Vision das dreidimensionale Videospiel. Und so entwarf er den Rechner dazu. 1995 brachte Nvidia seine erste Grafikkarte auf den Markt. Deren Leistung war so bahnbrechend, dass sich später sogar Microsoft entschied, sie in seine Spielekonsole Xbox einzubauen. Bereits Ende der 2000er-Jahre war Nvidia mit Abstand zur Nummer eins im Geschäft mit Grafikprozessoren geworden, Gamer stürzten sich auf die jeweils neuen, schnelleren Modelle.



Und so weitete Huang seinen Fokus, diesmal auf Anregung von Computerwissenschaftlern, die sich 2009 an ihn wandten. Diese waren gerade auf die Idee gekommen, die raschen parallelen Rechenvorgänge der Grafikkarten zu nutzen, um damit maschinelles Lernen zu beschleunigen. Huang erkannte schneller als viele andere in der Branche, dass sich da ein neuer Markt auftat: Künstliche Intelligenz. „Wenn du dich nicht permanent neu erfindest“, predigte Huang einmal Studenten in Stanford, „liegst du in Wahrheit nur langsam im Sterben.“