Corona-Schnelltests Umstrittener Telemedizin-Anbieter will Gesundheitsbehörden lahmlegen

Pro Tag attestieren für ihn tätige Ärzte rund 10.000 Nutzern, dass sie negativ getestet sind, ohne der Testung selbst beizuwohnen oder Beweise dafür zu kontrollieren. Damit operiert Ansay in einer rechtlichen Grauzone. Behörden haben deshalb bereits Bußgelder angedroht. Doch die Ankündigung blieb anscheinend ohne Folgen. So berichtet die große Mehrheit der Nutzer in einer Umfrage des Anbieters, mit den virtuell ausgestellten Zertifikaten ungehindert gereist zu sein und Eintritt in Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheimen und Großveranstaltungen erhalten zu haben.