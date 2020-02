Air-Up Wie ein deutsches Start-up vom schlechten Image des Zuckers profitiert

Die bisherige Erfolgsstory will Air-Up weiterschreiben. Die lukrative Idee von Air-Up: Bleiben die Kunden treu, kaufen sie immer wieder die „Duft-Pods“ nach – umgerechnet kostet das Aroma etwa 33 Cent pro Liter Wasser. Um das starke Wachstum zu organisieren, kommt jetzt Christian Hauth als Co-Chef an Bord. Er war vorher unter anderem Marketingvorstand bei der Fitness-App Freeletics, die Mitte 2018 komplett von Investoren übernommen wurde. In den nächsten Monaten macht sich Air-Up zudem auf die Suche nach Handelspartner in Österreich und der Schweiz. Der Sprung in einige andere Länder könnte schwieriger werden: Nicht überall wird so bedenkenlos Leitungswasser in Trinkflaschen abgefüllt wie in Deutschland.



Für die nächsten Schritte erhält das Start-up jetzt erst einmal Unterstützung von Geldgebern. Im Zuge eines Wandeldarlehens stellen Investoren dem Start-up 2,3 Millionen Euro zur Verfügung, wie die WirtschaftsWoche vorab erfahren hat. Angeführt wird die Runde von dem auf Foodtech-Unternehmen spezialisierten Risikokapitalgeber Oyster Bay, hinter dem Christoph Miller steht – der Hamburger hat für mehrere Mineralwasser-Marken in Deutschland gearbeitet.