Deutscher Innovationspreis 2022 Neun Ideen, die Industrie und Alltag verändern werden

Vor zwei Jahren hat Werners Team in Herzogenaurach erste Prototypen mit dem 3-D-Drucker gefertigt; nun geht das neue Lager in Serie. Die Ergebnisse waren besser als erhofft. „Das neue Lager ist nicht nur reibungsärmer als herkömmliche geschlossene, sondern sogar besser als offene Lager“, sagt Werner stolz, „das war so nicht zu erwarten.“ Ausrollversuche haben ergeben, dass das Schleuderscheibenlager 50 Prozent weniger Reibungsverluste als vergleichbare offene und sogar 70 Prozent weniger als geschlossene Lager erzeugt. Inzwischen haben die Franken auch herausgefunden, woran das liegt: Normalerweise saugen sich alle Kugellager im Betrieb voll Öl; das führt zu so genannten Planschverlusten: Das Öl schwabbelt, vereinfacht gesprochen, hin und her, was Kraft kostet. „An unserer schnell drehenden Zentrifugalscheibe prallt das überschüssige Öl sehr gut ab“, erklärt Werner. Die Versuche zeigten, dass im neuen Lager nur ein hauchdünner Ölfilm verblieb.