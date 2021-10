Ein Ortsbesuch Hanfmesse Mary Jane: Unter Goldgräbern

Wurth plädiert für einen raschen Zeitplan, sobald die Regierungskoalition steht – und eine zweistufige Strategie nach dem Vorbild der USA. „Die Verhandlungen über die Details der Legalisierung – also sprich, wer bekommt die Lizenzen, wie werden sie vergeben und was kosten sie – das dauert meistens eine ganze Zeit“, führt er aus. Lizensierte Fachgeschäfte, wie sie auch die Wahlprogramme von FDP und Grünen vorsehen, hält auch Wurth für die beste Wahl. Die Entkriminalisierung der Konsumenten, fordert er, solle nach der Wahl aber möglichst schnell geschehen. „Das ist durch die Veränderung von wenigen Sätzen in Gesetzen und Verordnungen erledigt“, sagt Wurth. „Die Umsetzung erwarten wir in den ersten einhundert Tagen der Koalition.“ Eine schnelle Legalisierung habe auch wirtschaftliche Vorteile, sagt Wurth, auch für den Staat.



In einer Studie des Hanfverbands wird ein Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro für die deutsche Cannabisbranche prognostiziert, sollte es zu einer Legalisierung kommen. „Das ist eine grobe Schätzung, weil niemand ganz genau weiß, wie viel die Deutschen konsumieren.“ Man gehe von ungefähr 4 Millionen Konsumenten aus, die ungefähr 250 Tonnen Hasch und Cannabis jährlich konsumieren. „Das sind überwiegend Gelegenheitskonsumenten. Ob die jetzt im Schnitt drei oder sechs Gramm im Jahr verbrauchen, das weiß niemand so genau.“